"Укравтодор" оцінив збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури — Finance.ua
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"Укравтодор" оцінив збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури

Вчора 12:30Казна та Політика
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Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури під час війни з росією в 874 млрд грн.
«Станом на 3 квітня по всій Україні було зруйновано 23 тис. км автодоріг і 273 штучні споруди — мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума (збитків — ред.), яку ми вже нарахували — це 874 млрд грн. Тобто, на відновлення тих штучних споруд і доріг, які були зруйновані в цій війні, піде така сума: доріг на 835 млрд грн і мостів на 39 млрд грн», — заявив на брифінгу в українському медіацентрі в неділю перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.
Він також наголосив, що «Укравтодор» веде підрахунки завданих автодорожній інфраструктурі пошкоджень щодня.
«Але ми вже готуємося до відновлення, готуємо проєктну документацію, що стосується доріг і мостів. Щоб, коли війна завершиться і ми переможемо, ми змогли якомога швидше приступити до виконання робіт», — зазначив Івко.
Найбільше руйнувань, за його словами, зазнали дороги на сході, півдні та частині півночі України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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