Від мема до багатства: потенціал DOGEN у 30,000% привертає інвесторів Shiba Inu та Dogecoin — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Від мема до багатства: потенціал DOGEN у 30,000% привертає інвесторів Shiba Inu та Dogecoin Сьогодні 19:10 — Криптовалюта

Від мема до багатства: потенціал DOGEN у 30,000% привертає інвесторів Shiba Inu та Dogecoin

Криптоентузіасти активно обговорюють нового гравця на арені мемкоїнів. Із можливістю принести неймовірну дохідність до 30,000%, DOGEN привертає увагу інвесторів, які раніше вкладалися в Shiba Inu та Dogecoin. Питання, яке цікавить усіх: чи може це бути наступна велика можливість у світі криптовалют?

DOGEN: Перший мемтокен для альфа-самців, які прагнуть тільки найкращого

Розкрийте свого внутрішнього альфу з DOGEN — мемтокеном, створеним для тих, хто хоче жити красивим життям. DOGEN — це альфа-пес, який ніколи не упускає шансу на великий виграш. Розкішні автомобілі, пачки грошей і чарівні жінки — ось стиль життя Alpha DOGEN!

💎 HODL як бос, завойовуй ринок 💎

Готові жити як альфа DOGEN і насолоджуватися найкращим? DOGEN вже готується до зростання на 700% до завершення пресейлу — і це лише початок. DOGEN пропонує потенціал зростання в тисячі разів, адже мемтокени очолюють тренди цього сезону альткоїнів.

Чим раніше ви приєднаєтеся, тим більше виграєте! Це угода, якій заздритимуть, а ви будете на вершині.

⚡️ Пропустили злет WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️

DOGEN — новий лідер на платформі мемтокенів Solana, поряд із BONK, WIF і Popcat, які показали дивовижне зростання на 1000%. Наразі недооцінений, DOGEN готовий переписати історію крипто, побивши рекорди в цьому бичачому тренді.

🎉 Спільнота з реальною цінністю 🎉

DOGEN — це не короткостроковий хайп, а зростаючий рух. Команда DOGEN зосереджена на створенні процвітаючої спільноти альфа-лідерів, які не погоджуються на менше і готові домінувати на ринку. Цей токен пропонує реальну цінність: від захопливих кампаній до ексклюзивних привілеїв для перших учасників. DOGEN — це можливість стати частиною чогось, що залишиться надовго.

DOGEN також пропонує багаторівневу реферальну програму:

7% від покупок токенів вашими прямими друзями (1-й рівень).

Додаткові відсотки від рефералів наступних рівнів.

Dogecoin: Мемкоїн, який став топ-криптовалютою

Dogecoin (DOGE) був створений у 2013 році як жарт, із логотипом собаки шиба-іну з мема. На відміну від обмеженої емісії Bitcoin, Dogecoin не має максимального ліміту пропозиції, і кожну хвилину видобувається 10,000 нових монет. Спочатку сприймався як мемкоїн, у 2021 році Dogecoin різко виріс у ціні, увійшовши до десятки найбільших криптовалют із ринковою капіталізацією понад $50 млрд.

Shiba Inu (SHIB): Мемкоїн на базі Ethereum із зростаючою корисністю

Shiba Inu (SHIB) — криптовалюта, натхненна Dogecoin, але працює на блокчейні Ethereum. Запущений у серпні 2020 року анонімним творцем на ім’я Ryoshi, токен почав із емісії у 1 квадрильйон. Половина була надіслана співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував більшу частину на боротьбу з COVID-19 в Індії та спалив 40% загальної пропозиції. SHIB підтримує застосунки, такі як ShibaSwap, і має плани зі створення NFT-платформи та системи управління.

Висновок

DOGEN, створений для тих, хто прагне розкоші та успіху, позиціонує себе як токен для лідерів. У той час як DOGE і SHIB можуть мати менший короткостроковий потенціал, DOGEN слідує шляхом успішних токенів, таких як BONK і Popcat. З ексклюзивними кампаніями та перевагами для перших учасників він прагне створити спільноту, яка прагне до досконалості.

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