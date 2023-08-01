Від 7,70 до 9,99 грн за кубометр: огляд цін на газ у серпні — Finance.ua

Від 7,70 до 9,99 грн за кубометр: огляд цін на газ у серпні Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Від 7,70 до 9,99 грн за кубометр: огляд цін на газ у серпні

У серпні розпочинається четвертий місяць дії цьогорічних базових тарифних планів на природний газ для побутових споживачів. Станом на 31 липня свої річні цінові пропозиції на останній місяць літа оприлюднили 12 постачальників. ГазПравда опублікувала огляд цін на газ у серпні.

Вартість газу порівняно з попередніми місяцями знову не зміниться. Залежно від компанії, ціни на блакитне паливо в серпні коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 — вища.

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Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно.

Довідка Finance.ua:

українці часто звинувачують у червоному чи жовтому кольорі газу на плиті постачальників палива, які нібито «розбавляють» газ. Насправді це черговий міф — колір полум’я в конфорці найчастіше змінюється через несправності обладнання самого споживача або просто через брак кисню. І це легко виправити. Деталі тут;

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує майже все населення, розповіла, як споживачам повернути переплату за газ при зміні постачальника.



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