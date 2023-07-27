Газ горить жовтим та червоним: хто винен і що робити — Finance.ua

Газ горить жовтим та червоним: хто винен і що робити Сьогодні 08:37 — Енергетика

Газ горить жовтим та червоним: хто винен і що робити

Українці часто звинувачують у червоному чи жовтому кольорі газу на плиті постачальників палива, які нібито «розбавляють» газ. Насправді це черговий міф — колір полум’я в конфорці найчастіше змінюється через несправності обладнання самого споживача або просто через брак повітря. І це легко виправити.

Про це розповіли фахівці « ГазПравди ». За їхніми словами, найбільш розповсюдженими причинами погіршення тепловіддачі, а також червоного або жовтого кольору полум’я є:

Недостатня кількість кисню або висока вологість повітря

У такому разі газ згоряє неефективно і для закипання чайника знадобиться більший обсяг палива. Щоб вирішити проблему, достатньо провітрювати приміщення, де встановлений котел або плита, та налагодити вентиляцію.

Забруднення газового обладнання

У такому разі фахівці радять почистити плиту, колонку чи котел. Для цього слід звернутися до газової служби за телефоном 104.

Недостатній тиск у системі

Це вже відповідальність обл- або міськгазів. Якщо приміщення провітрене, газове обладнання чисте, а полум’я все одно не блакитне, потрібно викликати представника облгазу для перевірки тиску.

«Якщо ви перевірили всі ці фактори, і проблема не зникла, є підстави для аналізу якості газу. Але є важливий нюанс. У разі, якщо цей аналіз не виявить відхилень від норми, всі витрати на його проведення ляжуть на вас», — попереджають експерти.

Чому газ не можуть «розбавити»?

Весь газ, що видобувається та імпортується, опиняється в одній трубопровідній системі. Тобто європейцям через українську ГТС постачають газ такої самої якості, як і українським споживачам. А в ЄС на якість газу так, як в Україні, не скаржаться.

Ба більше, перед потраплянням у магістральний газопровід спеціальні лабораторії перевіряють паливо на відповідність. Отже, в ГТС опиняється лише перевірений газ.

Читайте також Як споживачам повернути переплату за газ при зміні постачальника

На шляху до побутових споживачів газ із магістральних газопроводів потрапляє до розподільчих, якими займаються вже облгази та міськгази. Саме цим компаніям українці платять за доставку чи розподіл палива. І саме оператори газорозподільних мереж відповідають за якість газу в трубах, що йдуть до населення.

Кожен міськ- або облгаз так само вимірює калорійність палива, вказуючи її на сайтах. Крім того, споживачі отримують платіжки, де крім обсягу спожитого газу, зазначено і кількість спожитої енергії у трьох одиницях виміру — кіловат-годинах, гігакалоріях та мегаджоулях. Згідно з цими даними, якість газу в Україні зараз перебуває в межах норми.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.