Велика Британія заморожує російські активи на суму $350 млрд — Finance.ua
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Велика Британія заморожує російські активи на суму $350 млрд

Вчора 20:32Фондовий ринок
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Велика Британія заморожує російські активи на суму $350 млрдВелика Британія заморожує російські активи на суму $350 млрд
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країна заморожує російські активи на суму $350 млрд.
Про це повідомляє DW.
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За словами Трасс, офіційну заяву з приводу заморожування $350 млрд через російську агресію проти України буде зроблено до кінця цього тижня. Вона наголосила, що режиму в москві відтепер недоступні понад 60% валютних резервів у розмірі $604 млрд.
«Скоординовані санкції відкидають російську економіку в радянську еру. Але ми можемо і маємо зробити більше», — сказала Трасс.
Вона також закликала заборонити російським суднам заходити в порти та погодити чіткий графік припинення імпорту російської нафти, вугілля та газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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