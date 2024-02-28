Вартість Bitcoin перевищила 59 тисяч доларів — Finance.ua

Вартість Bitcoin перевищила 59 тисяч доларів Сьогодні 12:47 — Криптовалюта

Вартість Bitcoin перевищила 59 тисяч доларів

Уперше з 20 листопада 2021 року вартість Bitcoin перевищила 59 тис доларів. Станом на 11:47 за Києвом Bitcoin торгувався на рівні 59 207 доларів.

Про це свідчать дані CoinDesk.

Bitcoin із початку 2024 року подорожчав більш ніж на 34%. Цьому сприяв запуск Bitcoin-ETF, а також очікування майбутнього халвінгу — зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти.

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При цьому Bitcoin різко подорожчав в останні дні: з 25 лютого він зріс у ціні більш ніж на 14%, із 51 772,9 дол.

Як зазначає Bloomberg, підтримку найпопулярнішій криптовалюті надає попит на Bitcoin-ETF.

Крім цього, додає агентство, Bitcoin значно зріс у ціні після того, як виробник програмного забезпечення для бізнесу і великий криптоінвестор MicroStrategy розкрив інформацію про придбання приблизно 3000 Bitcoin на 155,4 млн дол.

Також на настрої інвесторів впливають очікування майбутнього халвінгу — скорочення швидкості генерування нових одиниць криптовалюти, під час якого розмір винагороди майнерам за видобутий блок зменшується вдвічі. Халвінг відбувається приблизно раз на чотири роки.

Вартість Bitcoin 2023 року зросла більш ніж на 150% на очікуваннях інвесторів, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить запуск Bitcoin-ETF: дозвіл було надано 10 січня через 10 років відмов. Незважаючи на дозвіл на Bitcoin-ETF, SEC не схвалює і не підтримує Bitcoin, підкреслив голова комісії Гері Генслер.

Нагадаємо, криптовалютний ринок переживає значне зростання, адже його капіталізація сягнула 2 трильйонів доларів. Це сталося вперше за майже два роки, і основним фактором цього явища є зростання курсу Bitcoin.

Економічна Правда За матеріалами:

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