В якому випадку можуть звільнити з роботи під час війни: нюанси і правила — Finance.ua

В якому випадку можуть звільнити з роботи під час війни: нюанси і правила Вчора 16:00 — Особисті фінанси

В якому випадку можуть звільнити з роботи під час війни: нюанси і правила, freepik.com

Під час воєнного стану в країні багато підприємств опинилися в режимі «простою» — бізнес-процеси зупинилися, а співробітників звільнили через відсутність робочих місць і неможливість виплачувати зарплату. Деякі українці, які працюють віддалено, виїхали за кордон.

Чи можна звільнити співробітника під час війни

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який був прийнятий 15 березня 2022 року, врегулював деякі нюанси між співробітниками і роботодавцями на період війни, пише УНІАН.

Однак, найпоширенішими техніками припинення трудових взаємовідносин залишилися:

звільнення з ініціативи працівника;

звільнення за згодою сторін;

звільнення з ініціативи роботодавця у формі скорочення чисельності або штату працівників.

У період воєнного часу деякі положення статті 32 Кодексу законів про працю України не застосовуються. Наприклад, співробітнику, який хоче піти з роботи, не потрібно за два тижні попереджати про це, якщо місце роботи знаходиться в зоні ведення бойових дій і є загрозою життю або здоров’ю.

Роботодавець, в свою чергу, може звільнити людину через її непрацездатність, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дитиною. При цьому, звільнення повинно бути позначено датою першого дня після відпустки або першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності.

Як звільнитися з роботи у зв’язку з переїздом і чи потрібно

Багато українців виїхали за кордон, щоб не стати жертвами збройної агресії рф. У такому випадку роботодавець не має права звільнити людину, але може призупинити трудовий договір через невиконання обов’язків, зазначених у ньому.

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Якщо співробітник хоче відновитися на своїй посаді, він повинен бути впевнений, що в компанії немає простою — на окремих підрозділах або щодо конкретних працівників. При цьому, за законодавством України, компанія може виплачувати співробітнику на простої ставку, але її розмір не повинен перевищувати двох третин тарифної ставки.

Роботодавець не має права звільняти співробітника, який виїхав за кордон. Однак, він може призупинити дію трудового договору. В таких умовах співробітник шукає роботу за сумісництвом і може в майбутньому розраховувати на компенсацію від держави, що здійснює військову агресію проти України.

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УНІАН За матеріалами:

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