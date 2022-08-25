В уряді спрогнозували економічне зростання вже наступного року — Finance.ua
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В уряді спрогнозували економічне зростання вже наступного року

Казна та Політика
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Економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% в 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти росії.
Про це повідомила в інтерв’ю Свириденко агентству Reuters.
Свириденко, яка також є першим віце-прем’єр-міністром, заявила, що урядовці складають макроекономічні прогнози перед початком переговорів наступного місяця з Міжнародним валютним фондом за новою програмою кредитування.
Міністр сказала, що поточні прогнози по валовому внутрішньому продукту у 2023 році варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30-35% цього року.
«Ми розуміємо, що нам потрібно тримати економіку в русі. Дуже складно робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію», — додала Свириденко.
Хоча Свириденко відмовилася уточнити, скільки Україна запросить у МВФ, вона сказала, що нова програма повинна бути «відносно великою» і повинна бути узгоджена швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.
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Олег Устенко, економічний радник президента Володимира Зеленського, заявив Цього місяця, що кредит МВФ у розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців може послужити якорем для більшого пакету в розмірі 15-20 млрд доларів від інших кредиторів.
Це приблизно та сума, яку глава Національного банку України Кирило Шевченко визначив в якості мети для фінансування МВФ протягом двох або трьох років
Попередня кредитна програма України з МВФ на 5 млрд доларів була скасована в березні, коли МВФ схвалив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів з декількома Умовами в перші тижні війни.
Свириденко також закликала країни та установи-донори виконати свої обіцянки про допомогу. За її словами, Україна отримала 12,7 млрд доларів міжнародної бюджетної підтримки після вторгнення росії і очікує, що до кінця року надійде ще 14 млрд доларів з уже обіцяної допомоги.
«Для нас дуже важливо продовжувати отримувати цю фінансову допомогу, і допомогу в цілому, від наших партнерів. Ми боремося за цінності, важливі для Європи і США», — сказала вона.
За матеріалами:
РБК-Україна
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