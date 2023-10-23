В Україні зробили шестиколісний квадроцикл для ЗСУ (Відео) — Finance.ua

В Україні зробили шестиколісний квадроцикл для ЗСУ (Відео) 23.10.2023, 01:07 — Фондовий ринок

Вітчизняна компанія E-Mobili виготовила новий варіант армійського квадроциклу Himaks — у тривісному виконанні. Додаткова пара ведучих коліс ззаду підвищує вантажопідйомність із 300 кг до 400−500 кг. У результаті можна перевозити до 5 бійців.

Збільшиться і вантажна платформа. Якщо раніше вона була 70×90 см, то тепер буде завдовжки 130 см на завширшки 106 см. А задній відкидний борт заввишки 50 см дозволить довести довжину платформи до 180 см. Таким чином, ноші можна розміщувати вже не впоперек, а вздовж. Це помітно підвищує маневреність між деревами, а також стійкість на нерівній місцевості. Крім того, ширина 106 см дозволяє покласти поруч вже двох поранених.

Крім того, спарені ведучі колеса збільшують площу контакту з дорогою, що також покращує прохідність. Як зазначили розробники, такий квадроцикл з колісною формулою 6×4 кращий, ніж варіант 4×4, тому що має кращий розподіл навантаження між осями, більшу вантажопідйомність і обходиться у виробництві дешевше.

На представленому експериментальному зразку Himaks встановлені два електромотори по 2000 Вт. Проте незабаром їх замінять більш потужні - 2250 Вт. При цьому система управління буде вже не 60-ти, а 72-вольтна. Завдяки застосуванню двох великих акумуляторів по 116 Аг запас ходу буде близько 100 км. Нагадаємо, що чотириколісні Himaks комплектуються одним великим АКБ на 116 Аг та одним маленьким на 66 Аг і можуть проїхати без підзарядки до 150 км.

Ще одна новація. Якщо раніше квадроцикли Himaks оснащувалися ремкомплектами для латання шин з порізами до 5 см. З огляду на досвід армійської експлуатації було вирішено бронювати «взуття». Таким чином, навіть при порізах до 10 см на всіх шести колесах машина зможе проїхати до 50 км. При цьому шини залишаться на диску, а між диском та землею буде гарантована прокладка завтовшки 5 см.

Перший готовий до серійного виробництва шестиколісний квадроцикл Himaks, з новим дизайном пластикового обвісу та іншим бампером, компанія E-Mobili обіцяє зробити вже до 1 грудня 2023 року.

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