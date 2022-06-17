В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями — Finance.ua
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В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями

Вчора 11:44Фінтех і Картки
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Українська компанія Evoltech та брокер ICU оголосили про запуск «першого криптобонду» UA Crypto Bond (UACB), який дозволить інвестувати в облігації уряду України.
UACB забезпечені військовими облігаціями з державною гарантією повернення коштів. Очікуваний термін погашення — листопад 2022 року.
Придбати токени, а після виплат влади за облігаціями вивести кошти можна за допомогою стейблкойнів USDT (на BEP-20 або TRC-20). Автори ініціативи вказують, що проведення виплат у USDT дозволить захистити інвесторів від коливань курсу гривні.
Початкова ціна за одиницю UACB встановлена на рівні 34,18 USDT, йдеться в умовах розміщення.
Для покупки необхідно створити гаманець на сайті, під час реєстрації потрібно вказати лише електронну пошту. Мінімальна сума інвестицій — 3 USDT.
Усі залучені кошти спрямують на підтримку України у війні.
Перший запуск забезпечених військовими облігаціями токенів — пілотний.
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За матеріалами: Forklog
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