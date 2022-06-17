В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями — Finance.ua

В Україні запустили токен, забезпечений облігаціями

Вчора 11:44 — Фінтех і Картки

Українська компанія Evoltech та брокер ICU оголосили про запуск «першого криптобонду» UA Crypto Bond (UACB), який дозволить інвестувати в облігації уряду України.

UACB забезпечені військовими облігаціями з державною гарантією повернення коштів. Очікуваний термін погашення — листопад 2022 року.

Придбати токени, а після виплат влади за облігаціями вивести кошти можна за допомогою стейблкойнів USDT (на BEP-20 або TRC-20). Автори ініціативи вказують, що проведення виплат у USDT дозволить захистити інвесторів від коливань курсу гривні.

Початкова ціна за одиницю UACB встановлена на рівні 34,18 USDT, йдеться в умовах розміщення.

Для покупки необхідно створити гаманець на сайті, під час реєстрації потрібно вказати лише електронну пошту. Мінімальна сума інвестицій — 3 USDT.

Усі залучені кошти спрямують на підтримку України у війні.

Перший запуск забезпечених військовими облігаціями токенів — пілотний.

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