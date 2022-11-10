В Україні з'явиться новий Opel Astra 2022: подробиці та комплектації (фото) — Finance.ua
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В Україні з'явиться новий Opel Astra 2022: подробиці та комплектації (фото)

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В Україні з'явиться новий Opel Astra 2022: подробиці та комплектації (фото)
Новий Opel Astra в Україні запропонують у багатих комплектаціях. Хетчбек буде доступний у бензиновій та дизельній версіях.
В Україні під час війни продовжують з’являтись новинки світового автопрому. Так, невдовзі у нашій країні з’явиться новий Opel Astra шостого покоління. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.
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Opel Astra 2022 запропонують у кузові хетчбек, але в лінійці також є універсал. Модель С-класу стала соліднішою на вигляд і відрізняється гранованим дизайном. В її основі лежить нова платформа концерну Stellantis, яку також використовує Peugeot 308.
У салоні з’явилася віртуальна панель приладів, а 10-дюймовий дисплей мультимедіа повернуто до водія. Хетчбек має місткий 422-літровий багажник.
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Новий Opel Astra в Україні зі старту запропонують із двома 130-сильними турбомоторами — 1,2-літровим бензиновим та 1,5-літровим дизельним. У останньому витрата палива становить 3,6 л/100 км, хоча є й економічні гібридні модифікації. Всі версії будуть поставлятися з 8-ступінчастою автоматичною КПП.
Варіант Elegance додає двозонний клімат-контроль та адаптивний круїз-контроль. Серед опцій є матрична оптика, електропривод сидінь та система моніторингу «сліпих» зон.

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За матеріалами:
Фокус
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