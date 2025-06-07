У Норвегії зросли продажі Tesla завдяки попиту на Model Y — Finance.ua

У Норвегії зросли продажі Tesla завдяки попиту на Model Y
Продажі нових автомобілів Tesla у Норвегії зросли на 213% у травні порівняно з тим самим місяцем торік. Загалом було зареєстровано 2600 авто.
Про це пише Reuters з посиланням на дані Норвезької дорожньої федерації.
Що спричинило зростання попиту
Зростання стало можливим завдяки високому попиту на оновлений компактний позашляховик Model Y.
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Ця модель уже третій рік поспіль залишається найбільш популярною машиною в країні.
За п’ять місяців 2025 року загальні продажі Tesla в Норвегії зросли на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2024-го.
Минулого року повністю електричні авто становили 90% усіх нових продажів у Норвегії.
Цьогоріч їхня частка сягнула 92,7%, згідно з даними Норвезької дорожньої федерації.
Це наближає країну до мети — повністю відмовитися від продажу бензинових і дизельних машин.
Tesla пропонує безвідсоткове фінансування в Норвегії та ще в кількох країнах.
Йдеться про клієнтів, які отримають новий Model Y до кінця червня.
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