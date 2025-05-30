Tesla вивела на дороги автономні Model Y — Finance.ua

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Tesla вивела на дороги автономні Model Y

Технології&Авто
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Tesla вивела на дороги автономні Model Y
Tesla вивела на дороги автономні Model Y
Компанія Tesla почала тестування повністю автономних автомобілів Model Y на вулицях американського міста Остін.
Про це у соцмережі Х розповів гендиректор компанії Ілон Маск.
«Протягом останніх декількох днів Tesla тестувала безпілотні (без водія) автомобілі Model Y на дорогах Остіна — без інцидентів», — написав він.
За словами Маска, ці випробовування відбулися на місяць раніше, ніж планувалося відповідно до графіка.
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«Наступного місяця: перша доставка з заводу до клієнта», — додав він.
Агентство Reuters зазначає, що на початку цього року Маск заявив, що такий запуск автономних автомобілів розпочнеться з 10 або 20 одиниць Model Y.
Нагадаємо, продажі електромобілів Ілона Маска в Європейському Союзі скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши лише 5475 одиниць. У ширшому регіоні, що охоплює ЄС, ЄАВТ та Велику Британію, падіння становить 49%.
За матеріалами:
Укрінформ
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