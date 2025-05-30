Tesla вивела на дороги автономні Model Y — Finance.ua

Tesla вивела на дороги автономні Model Y Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

Tesla вивела на дороги автономні Model Y

Компанія Tesla почала тестування повністю автономних автомобілів Model Y на вулицях американського міста Остін.

Про це у соцмережі Х розповів гендиректор компанії Ілон Маск.

For the past several days, Tesla has been testing self-driving Model Y cars (no one in driver’s seat) on Austin public streets with no incidents.



A month ahead of schedule.



Next month, first self-delivery from factory to customer. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

«Протягом останніх декількох днів Tesla тестувала безпілотні (без водія) автомобілі Model Y на дорогах Остіна — без інцидентів», — написав він.

За словами Маска, ці випробовування відбулися на місяць раніше, ніж планувалося відповідно до графіка.

Читайте також Китайський автовиробник BYD продає в Європі автомобілів більше, ніж Tesla

«Наступного місяця: перша доставка з заводу до клієнта», — додав він.

Агентство Reuters зазначає , що на початку цього року Маск заявив, що такий запуск автономних автомобілів розпочнеться з 10 або 20 одиниць Model Y.

Нагадаємо, продажі електромобілів Ілона Маска в Європейському Союзі скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши лише 5475 одиниць. У ширшому регіоні, що охоплює ЄС, ЄАВТ та Велику Британію, падіння становить 49%.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.