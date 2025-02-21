В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування

Фінтех і Картки
11
В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування
В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування
Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування. Два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування машини розмінування.
Про це пише Урядовий портал.
Таку послугу запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GSC. Перший договір підписаний із міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.
У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому передбачена опція викупу машини.
«Аграрний сектор — це один із фундаментів нашої економіки, і кожен день затримки в очищенні територій від мін — це втрати для людей та країни. Я впевнений, що оператори та виробники обладнання мають розглядати оренду як ефективне рішення. Доступ до техніки, навчання та експертиза — все це допоможе зробити нашу країну безпечнішою», — заявив генеральний директор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов.
Можливість взяти в лізинг машину розмінування «Змій» запустила також компанія RoverTech, яка уклала договір із одним з українських банків.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.