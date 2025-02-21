В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування — Finance.ua

В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування Сьогодні 11:17 — Фінтех і Картки

В Україні зʼявилася можливість взяти в оренду та лізинг машини розмінування

Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування. Два виробники техніки на системній основі пропонують брати у тимчасове користування машини розмінування.

Про це пише Урядовий портал.

Таку послугу запустила компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GSC. Перший договір підписаний із міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому передбачена опція викупу машини.

«Аграрний сектор — це один із фундаментів нашої економіки, і кожен день затримки в очищенні територій від мін — це втрати для людей та країни. Я впевнений, що оператори та виробники обладнання мають розглядати оренду як ефективне рішення. Доступ до техніки, навчання та експертиза — все це допоможе зробити нашу країну безпечнішою», — заявив генеральний директор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов.

Можливість взяти в лізинг машину розмінування «Змій» запустила також компанія RoverTech, яка уклала договір із одним з українських банків.

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