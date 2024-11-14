В Україні з 2022 року через війну зруйновані майже 10 тисяч кілометрів залізничних колій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні з 2022 року через війну зруйновані майже 10 тисяч кілометрів залізничних колій

Казна та Політика
144
З початку повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км залізничних колій.
Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця» у коментарі Укрінформу.
«З 24.02.2022 було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км колій та 43 будівлі вокзалів. Також є пошкодження інших інфраструктурних об’єктів», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
За даними звіту Київської школи економіки (KSE), який охоплює період з лютого 2022 року по січень 2024 року, загальний обсяг пошкодженого залізничного полотна становить до 507 км, пошкоджено або знищено 126 залізничних вокзалів і станцій, з яких понад 55 на підконтрольній, а решта — на непідконтрольній Україні територіях.
Зокрема, понад 700 км залізничних колій знаходяться на тимчасово окупованій території. Загалом пошкоджено, знищено або втрачено 5,5 тис. будівель та близько 4 тис. споруд, що належать Укрзалізниці. Крім того, рухоме майно акціонерного товариства, яке не було вивезене вчасно з цих територій, вважається втраченим, зруйнованим або викраденим військами агресора.
Читайте також
Аналітики KSE оцінюють загальні прямі збитки, які були завдані залізничній інфраструктурі, в 4,3 млрд дол.
«Залізничники відновлюють пошкоджені ворогом колії. Так, з початку повномасштабного вторгнення частково та повністю відновлено понад 3,6 тис. км колій, 41 будівлю вокзалів та інші об’єкти інфраструктури, щоб поїзди продовжували рух», — додали в АТ «Укрзалізниця».
Так, з 24 лютого 2022 року в Україні було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км залізничних колій, 43 будівлі вокзалів, а також інші інфраструктурні об’єкти.
Читайте також
Під час сезонних ремонтно-колійних робіт за 8 місяців 2024 року залізничники вже встигли відремонтувати 737,6 км колій, що становить 62% від запланованого на рік обсягу.
Зокрема, планується відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів до кінця поточного року.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.