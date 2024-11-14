В Україні з 2022 року через війну зруйновані майже 10 тисяч кілометрів залізничних колій — Finance.ua

В Україні з 2022 року через війну зруйновані майже 10 тисяч кілометрів залізничних колій Вчора 07:00 — Казна та Політика

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км залізничних колій.

Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця» у коментарі Укрінформу.

«З 24.02.2022 було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км колій та 43 будівлі вокзалів. Також є пошкодження інших інфраструктурних об’єктів», — йдеться у повідомленні.

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За даними звіту Київської школи економіки (KSE), який охоплює період з лютого 2022 року по січень 2024 року, загальний обсяг пошкодженого залізничного полотна становить до 507 км, пошкоджено або знищено 126 залізничних вокзалів і станцій, з яких понад 55 на підконтрольній, а решта — на непідконтрольній Україні територіях.

Зокрема, понад 700 км залізничних колій знаходяться на тимчасово окупованій території. Загалом пошкоджено, знищено або втрачено 5,5 тис. будівель та близько 4 тис. споруд, що належать Укрзалізниці. Крім того, рухоме майно акціонерного товариства, яке не було вивезене вчасно з цих територій, вважається втраченим, зруйнованим або викраденим військами агресора.

Аналітики KSE оцінюють загальні прямі збитки, які були завдані залізничній інфраструктурі, в 4,3 млрд дол.

«Залізничники відновлюють пошкоджені ворогом колії. Так, з початку повномасштабного вторгнення частково та повністю відновлено понад 3,6 тис. км колій, 41 будівлю вокзалів та інші об’єкти інфраструктури, щоб поїзди продовжували рух», — додали в АТ «Укрзалізниця».

Так, з 24 лютого 2022 року в Україні було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км залізничних колій, 43 будівлі вокзалів, а також інші інфраструктурні об’єкти.

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Під час сезонних ремонтно-колійних робіт за 8 місяців 2024 року залізничники вже встигли відремонтувати 737,6 км колій, що становить 62% від запланованого на рік обсягу.

Зокрема, планується відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів до кінця поточного року.

Укрінформ За матеріалами:

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