В Україні випустили потужний автокран на шасі MAN (фото) — Finance.ua
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В Україні випустили потужний автокран на шасі MAN (фото)

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Український машинобудівний завод «Модус» зібрав першу машину на шасі MAN із колісною формулою 6×2.
В Україні випустили потужний автокран на шасі MAN (фото)
Як стало відомо MMR, йдеться про 32-тонний автокран SPC 320, який має максимальну висоту підйому 32 м та виліт до 28 м.
Шасі MAN TGS 26.440 (6×2) поставлено компанією «МАН Трак енд Бас Юкрейн». Третя, неведуча вісь має однокаткову ошиновку. Шасі з такою колісною формулою, в порівнянні з 6×4, відрізняється меншою вагою та кращою економічністю. В даному випадку воно розраховане на повну масу 26 т і укомплектовано 440-сильним дизельним мотором.
Особливістю цього автокрана є наявність спальної кабіни. Сама кабіна поставлена у спеціальному заводському виконанні — із заниженим дахом, що дозволяє укластися у необхідні габарити по висоті.
Нагадаємо, днями Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС випустив потужний автогідропідйомник SOCAGE 28Т на шасі DAYUN CGC1120.
За матеріалами:
mmr.ua
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