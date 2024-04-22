В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту — Finance.ua
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В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту

Технології&Авто
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В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту
В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту
З початку запуску послуги в Україні видали 106,36 тисячі «зелених» номерних знаків для транспортних засобів.
Про це йдеться у відповіді Головного сервісного центру на інформаційний запит Укрінформу.
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«…З початку запуску послуги станом на 17 квітня 2024 р. всього було закріплено номерних знаків типу 1−1-2 (спеціальні знаки для всіх типів автомобілів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння) та номерних знаків типу 1−3-2 … — 106 360 комплектів; закріплено номерних знаків типу 1−2-2 (спеціальні знаки для автобусів і таксі, які внесені до Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як засоби провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом) — 3 комплекти», — сказано у відповіді.
У ГСЦ зауважили, що загалом для електромобілів та електробусів з 6 жовтня 2020 року — дня початку видачі «зелених» номерних знаків для цих видів транспорту — було видано 106 360 комплектів цих номерних знаків.
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Повідомляється, що від початку запуску цієї послуги найбільше «зелених» номерних знаків закріплено за електромобілями у Києві (21 030 комплектів) та на Львівщині (10 597 комплектів), найменше — у Донецькій (321) і Луганській (242) областях.
В Одеській області видано 9375 комплектів «зелених» номерних знаків, у Дніпропетровській — 8147, Київській — 6392, Харківській — 5011, Вінницькій — 4977, Тернопільській — 4656, Хмельницькій — 3735, Чернівецькій — 3706, Рівненській — 3648, Закарпатській — 3473, Житомирській — 3408, Івано-Франківській — 3303, Полтавській — 3295, Волинській — 3218, Черкаській — 2148, Запорізькій — 1592, Кіровоградській — 1349, Сумській — 1006, Миколаївській — 821, Чернігівській — 517, Херсонській — 393.
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У 2020 році за електробусами і електромобілями було закріплено 2038 «зелених» номерних знаків, у 2021 році - 14 253 комплекти, у 2022 — 22 702, у 2023 — 52 257. Від початку 2024 року за транспортними засобами закріплено 22 983 «зелених» номерних знаків.
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За матеріалами:
Укрінформ
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