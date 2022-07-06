В Україні в результаті індексації пенсії підняли в середньому на 45 грн — Finance.ua

В Україні в результаті індексації пенсії підняли в середньому на 45 грн Вчора 17:01 — Особисті фінанси

В Україні в результаті індексації пенсії підняли в середньому на 45 грн

В Україні з 1 липня внаслідок індексації прожиткового мінімуму перерахували розміри пенсій. В результаті для 4,5 млн українців пенсії в середньому підняли всього на 45 грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік“ прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня зріс до 2027 грн, що стало підставою для проведення перерахунку пенсій», — сказано в повідомленні.

В результаті перерахунку збільшено розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат, а також складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.

Розміри підвищення пенсій з 1 липня 2022 року кожному пенсіонерові визначено індивідуально в залежності від того, яку складову пенсійної виплати перераховано (мінімальний розмір пенсії за віком, доплату за понаднормовий стаж, підвищення, надбавку чи мінімальну пенсійну виплату).

Пенсії зросли у 4,8 млн осіб, середній розмір підвищення — 45,40 грн. Перерахунок проведено автоматично. Виплату перерахованих пенсій розпочато з четвертого липня.

Довідка Finance.ua:

щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугу років, потрібно звернутися до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою;

українці можуть отримувати пенсію у два способи: через банківську картку та через поштове відділення;



пенсія за особливі заслуги перед Україною також збільшиться з липня.

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