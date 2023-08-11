В Україні хочуть заборонити підліткам самостійно виїжджати за кордон — Finance.ua

В Україні хочуть заборонити підліткам самостійно виїжджати за кордон Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

В Україні хочуть заборонити підліткам самостійно виїжджати за кордон

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким забороняється самостійний виїзд за кордон неповнолітнім.

Законопроект «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей при тимчасовому виїзді за межі України» (реєстраційний номер 9480) внесла до парламенту група з 8 народних депутатів.

На сьогодні статтею 313 Цивільного кодексу передбачено, що особа, яка досягла 16 років має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Тобто на сьогодні діти від 16 до 18 років можуть самостійно виїжджати за кордон.

Законопроектом пропонується внесення змін до Цивільного кодексу. Ними передбачено, що право на вільний самостійний виїзд за межі України дитина набуватиме після досягнення повноліття, тобто 18 років. Дитина, яка не досягла вісімнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків вихователів, опікуна, піклувальника та у супроводі одного з них або іншої уповноваженої ними особи.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що з початку повномасштабного вторгнення росії мільйони українців, серед яких і діти, рятуючи своє життя, покинули небезпечні регіони і виїхали за межі України.

Водночас, як йдеться у записці, в переважній більшості країн Європи пересування дітей без супроводу батьків (законних представників) до досягнення ними 18 років забороняється.

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Наводиться приклад, що законодавством Італійської Республіки закріплено юридичний термін «неповнолітній іноземець без супроводу батьків» і до них віднесено всіх іноземців віком до 18 років, які прибули до Італії без супроводу батьків.

Також сказано, що за польським законодавством особа, якій не виповнилося 18 років, не може залишатися без догляду.

«Отже, діти — громадяни України, перетинаючи кордон без супроводу батьків з 16 до 18 років, вважаються в більшості країн Європи „дітьми без супроводу“ і до них застосовуються комплексні заходи: вони підпадають під поліцейський нагляд, нагляд з боку соціальних служб, дітей поміщають у спеціальні шелтери та призначають тимчасових опікунів, як правило, з числа іноземних громадян або установ», — йдеться в пояснювальній записці.

Також зазначається, що масовий виїзд за кордон українських дітей після збройної агресії рф викликав «занепокоєння країн ЄС зростанням дітей без супроводу».

УНІАН За матеріалами:

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