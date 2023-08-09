Кому віддаватиметься пріоритет під час перетину кордону — Finance.ua

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Кому віддаватиметься пріоритет під час перетину кордону

Казна та Політика
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Кому віддаватиметься пріоритет під час перетину кордону
Кому віддаватиметься пріоритет під час перетину кордону
Розробники проєкту «єЧерга» внесли до системи оновлений перелік швидкопсувних товарів, що мають пріоритет під час перетину кордону.
Про це повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).
«9 серпня за дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту „єЧерга“ внесли до Системи оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет під час перетину кордону. Доповнення надало Мінагрополітики», — йдеться в повідомленні.
Так, до пріоритетних кодів додано гриби, огірки, помідори.
Ознайомитися з повним списком пріоритетних товарів можна за посиланням.
В «Укртрансбезпеці» порадили підприємствам-експортерам у разі відсутності в списку пріоритетних і швидкопсувних вироблених товару звернутися до профільної асоціації виробників таких товарів. Вона надасть необхідну інформацію до Міністерства аграрної політики та продовольства, яке ухвалює рішення про розширення переліку кодів товарів, що мають право на пріоритетний перетин кордону.
«Укртрансбезпека» нагадала, що рух автомобілів під час перетину кордону з європейськими країнами відбувається за таким алгоритмом: одна вантажівка з пріоритетним вантажем, п’ять — без пріоритетного.
«Так забезпечується безперебійний перетин кордону для всіх перевізників, а швидкопсувні товари можуть перетинати кордон значно швидше», — резюмували у відомстві.
За матеріалами:
Економічна Правда
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