В Україні ціни на часник зросли до рекордних показників — Finance.ua

В Україні ціни на часник зросли до рекордних показників Сьогодні 06:09 — Особисті фінанси

В Україні ціни на часник зросли до рекордних показників

В Україні ціни на часник зросли до абсолютного рекорду в гривнях — більше ніж 200 гривень за кілограм.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

У повідомленні сказано, що дешевим часник вже не буде.

У України немає достатньо його запасів, а у Європі ціни на часник в 1,5 рази вищі.

Навіть під час пандемії часник коштував дешевше тому, що до війни його ще вирощували на великих полях у деяких районах.

В Україні дуже важко знайти навіть пару товарних партій, а імпорт якісного часнику надто дорогий.

Часник подорожчав через деякі фактори.

По-перше, у Європі на нього зріс попит.

Експерти пов’язують це зі збільшенням чисельності емігрантів із країн, де часник є важливою складовою національної кухні.

У німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна становить близько 6 євро, хоча є випадки із захмарними майже 20 євро за кілограм.

По-друге, часнику не вистачає на всіх — пропозиція відстає від попиту.

Головним виробником часнику у ЄС є Іспанія.

Зазначається, що європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення китайського часнику до ЄС.

Тому тепер його імпортують із сплатою штрафів 1200 євро за тонну.

Відповідно ціна зростає, але часник все одно купують.

Ось чому в Україні проблеми з імпортом часнику — він надто дорогий, а власного часнику у достатніх обсягах немає.

За статистикою Держстату, за чотири роки, з 2020 року, площа під часником в Україні скоротилася майже на 15% - до 21 000 га.

Майже увесь часник вирощують дрібні та сімейні господарства.

Гуртовики не виключають, що офіційна статистика перебільшує площу посівів.

Українські Новини За матеріалами:

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