В росії «дочка» Газпрому відсудила у Deutsche Bank сотні мільйонів євро — Finance.ua

В росії «дочка» Газпрому відсудила у Deutsche Bank сотні мільйонів євро Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

В росії «дочка» Газпрому відсудила у Deutsche Bank сотні мільйонів євро

У росії Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області ухвалив рішення стягнути з Deutsche Bank понад 238 мільйонів євро на користь компанії Русхимальянс.

Як повідомляє Радіо Свобода, крім того, суд зобов’язав німецький банк виплатити російській компанії неустойку, нараховану на суму основного боргу, виходячи зі ставки 1,5% річних за кожен календарний день прострочення (йдеться про близько пів мільйона євро). Кошти стягнуть за курсом євро до рубля на фактичний день виплати.

Водночас суд відмовився задовольнити позов про звернення стягнення на російські «дочки» Deutsche Bank — Дойче Банк та Технологічний центр Дойче Банку.

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Раніше повідомлялося, що Русхимальянс — дочірня компанія Газпрому та РусГазДобичі - подала позов до Deutsche Bank 28 червня 2023 року. Претензії російської компанії були пов’язані із розірванням контракту з німецькою Linde, яка до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну була підрядником будівництва заводу в Усть-Лузі.

Linde у липні 2021 року уклала контракт із російською компанією на проєктування, закупівлю та будівництво газопереробного заводу в Ленінградській області. Низка європейських банків, у тому числі Deutsche Bank, виступила поручителями в угоді. У червні 2022 року Linde призупинила роботи через санкції ЄС, отримавши при цьому аванс — один мільярд євро. Банки також не змогли виконати своїх гарантійних зобов’язань через обмеження щодо росії. Після цього Русхимальянс подав на них до суду.

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Наприкінці 2022 року суд задовольнив позов російської компанії та заарештував російські активи Linde на суму 35 мільярдів рублів. У лютому цього року суд стягнув із німецької компанії 143 мільярди рублів на користь дочірньої компанії Газпрому. У березні Русхимальянс подав новий позов до Linde на суму 105,5 мільярда рублів.

У травні 2024 року Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у рф на суму 238,61 млн євро за заявою «Русхимальянса».

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За підрахунками Financial Times, сім найбільших західних банків, які залишилися в росії, торік сплатили росії понад 800 мільйонів євро податків. Deutsche Bank входить до сімки західних банків за розміром активів у рф.

Окрім того, 4 березня 2024 року Газпром звернувся до арбітражного суду Санкт-Петербурга і Ленінградської області з позовною заявою до польської Orlen і компанії Europol Gaz, яка володіє польською ділянкою газопроводу Ямал-Європа. Відповідачами окрім Orlen і Europol Gaz, вказані зареєстрована у Великобританії консалтингова корпорація Ernst and Young Global Limited і польська Earnst and Young Sp. z oo Corporate Finance.

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