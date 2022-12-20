В період війни продали понад 66 тисяч гектарів землі: де 1 га коштує найдорожче — Finance.ua

В період війни продали понад 66 тисяч гектарів землі: де 1 га коштує найдорожче Сьогодні 21:02 — Аграрний ринок

В період війни продали понад 66 тисяч гектарів землі: де 1 га коштує найдорожче

За період із 1 липня 2021 року (з початку продажу земель сільгосппризначення) до 15 грудня 2022 року здійснено 137,5 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею майже 311,2 тис. га.

Про це інформує Мінагрополітики.

За час російсько-української війни загалом було укладено майже 36,6 тис. угод на ринку землі, вони охоплюють площу в більш як 66,6 га. При цьому за два останні минулі тижні було реалізовано 5,58 тис. га (понад 2,8 тис.правочинів).

За площею земель усіх інших випереджають:

Харківська область (39 053 га);

Дніпропетровська область (27 726 га);

Кіровоградська область (25 322 га);

Полтавська область (25 291 га);

Херсонська область (21 028 га).

Скільки коштує гектар землі в Україні у грудні 2022 року

Середня ціна 1 га землі в Україні нині становить 47,2 тис. грн. Від початку грудня вартість гектара зросла більш ніж на 9 тис. грн. Відповідний показник було розраховано на основі 111 699 угод із продажу землі за площею у 256 016 га.

До топової п’ятірки регіонів з найвищою середньою ціною за 1 га входять:

Київська (243,1 тис. грн);

Львівська (180,4 тис. грн);

Сумська (150,8 тис. грн);

Чернівецька (82,7 тис. грн);

Хмельницька (54,1 тис. грн).

На отримання доступу до Держгеокадастру для перевірки покупців землі, продавців і законності угод нотаріуси подали майже 6,4 тис. заявок. З них понад 5,5 тис. заявок погодили, 821 заявнику відмовили в доступі. До реєстру на доступ до Держгеокадастру внесено 5 661 нотаріус. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Довідка Finance.ua:

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок землі;

до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть лише фізособи — громадяни України з обмеженням 100 га (юридичні особи отримають це право з 1 січня 2024 року);

питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься пізніше на загальнонаціональному референдумі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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