В НБУ дали пояснення щодо вивезення валютних цінностей за кордон у сумі, що перевищує 10 тис. євро — Finance.ua
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В НБУ дали пояснення щодо вивезення валютних цінностей за кордон у сумі, що перевищує 10 тис. євро

Вчора 10:10Особисті фінанси
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В НБУ дали пояснення щодо вивезення валютних цінностей за кордон у сумі, що перевищує 10 тис. євро
Національний банк повернув вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків під час переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів.
Нагадуємо, що Національний банк 4 березня 2022 року вніс зміни до постанови, які давали змогу фізичним особам не надавати підтвердні документи під час перевезення валютних цінностей за кордон.
Стан на сьогодні. З метою запобігання виведення капіталу за кордон, а також із урахуванням комунікації з відповідними органами державної влади Національний банк ухвалив рішення повернути вимогу щодо надання підтвердних документів під час переміщення валютних цінностей за кордон вартістю вище 10 тис. євро (в еквіваленті).
Звертаємо вашу увагу, що громадяни, як і раніше, мають декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), під час їхнього переміщення за кордон. Ця вимога не змінювалася.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 13 березня 2022 року № 51 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18».
Документ набирає чинності з 13 березня 2022 року.

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За матеріалами: Finance.UA
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