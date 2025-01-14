В мережі АЗС, що контролювалась Коломойським, майже зникло пальне — Finance.ua

В мережі АЗС, що контролювалась Коломойським, майже зникло пальне Сьогодні 10:46 — Фондовий ринок

В мережі АЗС, що контролювалась Коломойським, майже зникло пальне

У найбільшій мережі автозаправок групи «Приват», до якої входять бренди «Авіас» та ANP, майже зник бензин через відсутність коштів для розрахунку із постачальниками пального.

Таку думку виказав директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Проблеми у АЗС, що належали Коломойському почались з 2022 року, коли держава націоналізувала напівдержавні «Укрнафту» й «Укртатнафту», які були частково під контролем «Привату», а Ігор Коломойський опинився за ґратами.

Куюн зазначає, що з того моменту мережа почала «буквально сипатися».

«Нині мережа нараховує близько 550 АЗС, з яких багато зачинено. Мобільний додаток на сьогодні містить 430 адрес. Частка ринку у продажах — 5%», — зазначив директор А-95.

За словами Куюна, заправки групи «Приват» не були джерелом прибутку для групи, натомість виконували функцію «банкоматів» для заробітку з «Укрнафти» та «Укртатнафти».

Перший удар припав на магазини при АЗС, які, за словами Куюна, «майже одразу (після націоналізації — ЕП) спорожніли». Вже у 2024 році почали надходити сигнали про затримки зарплат персоналу й зниження окладів регіональним менеджерам. У 2024 році, за словами Сергія Куюна, також з’явилися повідомлення про відсутність коштів для розрахунку із постачальниками пального, а у жовтні минулого року пальне почало зникати із АЗС.

«На початку січня повністю зник дизель, на сьогодні бензин марки А-92 в наявності на 28% станцій оператора, А-95 — на 12%, скраплений газ — на 5%. Продаж через додаток припинено», — повідомив Куюн.

Директор А-95 зазначив, що у нафтового менеджменту «Привату» були спроби перезапустити бізнес:

«Були розмови про залучення зовнішніх управлінців, про передачу частини або всій мережі в управління. Були й пропозиції з ринку продати частину станцій. Але нічого не злетіло».

Він також висловив думку, що якщо активи автозаправок «Привату» розподіляться, то про групу як гравця на ринку АЗС можна буде забути.

Економічна Правда За матеріалами:

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