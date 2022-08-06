В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів — Finance.ua
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В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів

Фінтех і Картки
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В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів
В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів
Котирування біткойну можуть зрости на 240% від поточних рівнів, якщо першій криптовалюті вдасться закріпитися вище за 200-тижневу ковзну середню.
Про це заявили фахівці керуючої активами Ark Invest.
В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів
«Біткойн повернувся до 200-тижневої ковзної середньої після того, як пробив її лише всьоме за історію спостереження за ціною. Річна прибутковість активу після відновлення 200 MA у середньому становить близько 240%», — написав аналітик Яссін Ельманджра.
В опублікованому звіті фахівці Ark Invest зазначили, що поведінка котирувань більше схожа на розпродаж на піку кризи COVID-19, ніж на ведмежий ринок 2018 року.
В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів
Водночас аналітики припустили, що, якщо корекція виявиться такою ж серйозною, як і в 2018 році, ціна біткойну може впасти набагато нижче за поточні рівні.
Котирування біткойну втратили 72% відносно історичного максимуму — зазвичай актив досягав дна глобального циклу при корекції понад 80%.
В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів
В Ark Invest зазначили, що одним із позитивних сигналів для ринку є зростання котирувань Ethereum по відношенню до біткойну. Аналітики пов’язують динаміку з переходом блокчейна другої капіталізації криптовалюти на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake.
В Ark Invest припустили зростання котирувань Bitcoin на 240% від поточних рівнів
«У липні ціна Ethereum виграла у біткойна 34%, що свідчить про зміцнення настроїв інвесторів. Історично склалося так, що ETH перевершує BTC під час бичачих циклів і відстає на ведмежому ринку», — пояснили аналітики.
Фахівці також звернули увагу на зниження обсягу запозичених коштів у секторі DeFi — з початку року показник скоротився на 77%, а сукупний коефіцієнт забезпечення сягнув 324%.
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За матеріалами:
Forklog
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