USDA покращило прогноз експорту української соняшникової олії — Finance.ua

USDA покращило прогноз експорту української соняшникової олії Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

USDA покращило прогноз експорту української соняшникової олії

Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту рослинних олій з України 2023/24 МР. Про це говориться у січневому звіті USDA

Аналітики очікують, що поточного сезону Україна експортує 6,4 млн т рослинних олій, що на 100 тис. т більше прогнозів грудня. Експорт шротів зросте на 50 тис. т і складе 6,05 млн т.

Збільшення експорту олій відбудеться завдяки соняшниковій, постачання якої на зовнішні ринки складе 5,7 млн т (+100 тис. т). Прогноз експорту соняшникового шроту склав 4,7 млн т (+50 тис. т).

Водночас оцінку виробництва соняшникової олії фахівці збільшили до 6,065 млн т (+45 тис. т). соняшникового шроту — на 43 тис. т, до 5,825 млн т.

ukragroconsult За матеріалами:

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