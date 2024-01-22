USDA покращило прогноз експорту української соняшникової олії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

USDA покращило прогноз експорту української соняшникової олії

Аграрний ринок
21
USDA покращило прогноз експорту української соняшникової олії
USDA покращило прогноз експорту української соняшникової олії
Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту рослинних олій з України 2023/24 МР. Про це говориться у січневому звіті USDA.
Аналітики очікують, що поточного сезону Україна експортує 6,4 млн т рослинних олій, що на 100 тис. т більше прогнозів грудня. Експорт шротів зросте на 50 тис. т і складе 6,05 млн т.
Збільшення експорту олій відбудеться завдяки соняшниковій, постачання якої на зовнішні ринки складе 5,7 млн т (+100 тис. т). Прогноз експорту соняшникового шроту склав 4,7 млн т (+50 тис. т).
Водночас оцінку виробництва соняшникової олії фахівці збільшили до 6,065 млн т (+45 тис. т). соняшникового шроту — на 43 тис. т, до 5,825 млн т.
За матеріалами:
ukragroconsult
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.