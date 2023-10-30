Уряд змінив правила експорту аграрної продукції — Finance.ua

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Уряд змінив правила експорту аграрної продукції

Аграрний ринок
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Уряд змінив правила експорту аграрної продукції
Уряд змінив правила експорту аграрної продукції
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про зміну правил/процедури експорту аграрної продукції.
Про це повідомляє Українська зернова асоціація.
Протягом 10 діб будуть відпрацьовані деталі оновленої процедури експорту, що передбачатиме боротьбу з тіньовим ринком та неповерненням валютної виручки в країну.

Що змінюють

Компаніям, що займаються експортом агропродукції потрібно буде стати на облік в державному аграрному реєстрі (ДАР).
Верифікація в ДАР відбуватиметься за наявності свідоцтва про платника податків станом на 23 лютого 2022 року та зараз.
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Компаніям також потрібно не мати простроченого повернення валютної виручки. Інакше, експортеру доведеться отримувати ліцензію на експорт агропродукції.
Ще одним нововведення буде зміна процедури повернення ПДВ експортерам, яке буде відбуватися лише після повернення валютної виручки експортером. Термін повернення виручки зменшено зі 180 до 90 діб.
Окрім того, Нацбанк заборонить закривати рахунки до зняття валютного контролю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська зернова асоціація
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