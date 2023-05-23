Уряд виділив 4,4 млрд грн на "єВідновлення": коли почнуться виплати — Finance.ua
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Уряд виділив 4,4 млрд грн на "єВідновлення": коли почнуться виплати

Казна та Політика
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Уряд виділив 4,4 млрд грн на "єВідновлення": коли почнуться виплати
Уряд виділив 4,4 млрд грн на "єВідновлення": коли почнуться виплати
Українці почнуть отримувати перші виплати за програмою «єВідновлення» до кінця травня. Кабінет міністрів може виділити додаткові кошти на програму у випадку потреби.
Про це народна депутатка від «Слуги народу», голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, у понеділок Бюджетний комітет погодив рішення уряду про виділення 4,4 млрд грн на програму «єВідновлення».
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«Виплата перших допомог очікується вже до кінця травня. Ці гроші можна буде використати виключно для відновлення свого житла власними силами (через придбання будівельних матеріалів) або замовлення відповідних послуг у спеціалізованих підприємств», — зазначила Підласа.
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За її словами, виділених коштів достатньо для відновлення майже 27 тисяч пошкоджених житлових об'єктів із орієнтовною кількістю мешканців 68 655 осіб.
«Водночас у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 млрд грн. Це означає, що у разі отримання великої кількості заявок уряд спільно з Бюджетним комітетом зможе виділити додаткові кошти для надання цієї допомоги», — додала голова комітету.
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Вона нагадала, що в рамках програми «єВідновлення» грошову допомогу у розмірі 200 тис. грн на ремонт житла зможуть отримати всі громадяни України, чиє житло отримало пошкодження внаслідок збройної агресії росії і яке ще не було відремонтоване. Наразі українці подали вже понад 12,5 тисяч таких заяв на отримання коштів.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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