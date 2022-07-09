Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу — Finance.ua

Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу Вчора 17:03 — Казна та Політика

Уряд розробляє нову програму спрощення вимог для бізнесу

До 2032 року рівень податкових вилучень з економіки повинен знизитися з 45 до 20%.

Про це заявила під час онлайн-конференції Forbes «Будуємо разом» перша віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначається, уряд прагне скоротити обсяг присутності держави в економіці, аби стимулювати економічне зростання. З цією метою передбачається зниження до 2032 року рівня податкових вилучень з економіки з 45 до 20%.

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«Економічне зростання — це результат підприємницької діяльності мільйонів людей. Безпека, верховенство права та оптимальний обсяг втручання держави в економіку — три складові, що його забезпечать», — наголосила Свириденко.

Щоб забезпечити верховенство права, уряд вивчає можливість запозичити досвід в застосуванні британських правових норм для нових інвестицій від 15 млн грн.

Планується масштабна реформа трудового законодавства, що допоможе бізнесу розвиватися динамічно. Йдеться, в першу чергу, про імплементацію норм ЄС та конвенцій МОП, розширення спектру трудових договорів, спрощення процедури входу-виходу працівників на ринок праці.

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Уряд робить ставку на експортну модель зростання. Наразі експорт складає 35% ВВП (з них сировина — 75%). Мета — підняти його до понад 50%. При цьому 75% мають складати готові товари та послуги.

Також важливою стратегією є орієнтація на малий та середній бізнес. Його внесок у ВВП повинен бути максимально можливим. Таким шляхом йшла Польща, коли готувалася стати частиною ЄС. Для цього Уряд запускає серію грантових програм. Бізнесу отримає ресурси, які він може вкласти у власну справу.

«Це все стратегія, але часто війна змушує Уряд приймати окремі тактичні рішення у ручному режимі. Наприклад, впроваджувати список товарів критичного імпорту. Проте, як тільки минає загроза, ми готові їх скасовувати. І постанова Кабінету Міністрів про зняття обмежень щодо перерахунку валюти при імпорті товарів це добре демонструє», — зауважила Свириденко.

Міністр економіки додала, що попри усі тактичні кроки, що зумовлені війною, Україна рухається в бік мінімізації участі держави в економічних процесах. Це один з важливих рецептів для відбудови та зростання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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