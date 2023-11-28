«Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня

Особисті фінанси
258
«Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня
«Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня
З 10 грудня «Укрзалізниця» запускає новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде «підвʼязаний» під пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
«Більше того — сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу № 367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород», — зазначили в компанії.
Читайте також
Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажир проводитиме у спальних вагонах Укрзалізниці, а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.
Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн.
Розклад руху:
  • Відправлення поїзда з Києва під № 745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під № 368), Львів 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд № 146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 — 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.
  • На зворотному шляху поїзд № 143 Відень — Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 — 13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд № 367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 — 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).
Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії.

Страховка для виїзду за кордон 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.