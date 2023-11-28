«Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня — Finance.ua

«Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запустила новий маршрут до Будапешта та Відня

З 10 грудня «Укрзалізниця» запускає новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде «підвʼязаний» під пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Більше того — сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу № 367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород», — зазначили в компанії.

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Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажир проводитиме у спальних вагонах Укрзалізниці, а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн.

Розклад руху:

Відправлення поїзда з Києва під № 745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під № 368), Львів 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд № 146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 — 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд № 143 Відень — Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 — 13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд № 367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 — 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії.

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