"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах — Finance.ua

"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах

Вчора 12:41 — Фондовий ринок

У Сумах «Укрпошта» почне приймати посилки для відправлення вже від завтра, 4 березня. Сьогодні ж компанія вже розпочне видавати посилки, які не змогли отримати клієнти через початок війни.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

«Сьогодні „Укрпошта“ починає доставляти та видавати посилки, які не доїхали до наших клієнтів із 24 лютого у всіх відділеннях міста. Штраф за затримку обов’язково скачаємо з росії. А з 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон», — заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Для відправлення посилок у Сумах працюватимуть відділення за адресою:

40003 Привокзальна 5,

40030 вул. Набережна р. Стрілка,

40035 вул. Івана Сірка 7/2.

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