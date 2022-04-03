"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах — Finance.ua

У Сумах «Укрпошта» почне приймати посилки для відправлення вже від завтра, 4 березня. Сьогодні ж компанія вже розпочне видавати посилки, які не змогли отримати клієнти через початок війни.
Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.
«Сьогодні „Укрпошта“ починає доставляти та видавати посилки, які не доїхали до наших клієнтів із 24 лютого у всіх відділеннях міста. Штраф за затримку обов’язково скачаємо з росії. А з 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон», — заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Для відправлення посилок у Сумах працюватимуть відділення за адресою: