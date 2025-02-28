Українські мінерали проти обмежень Китаю: що задумав Трамп — Finance.ua
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Українські мінерали проти обмежень Китаю: що задумав Трамп

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Українські мінерали проти обмежень Китаю: що задумав Трамп
Українські мінерали проти обмежень Китаю: що задумав Трамп
США планують укласти угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних металів для зменшення залежності від Китаю. Україна має значні запаси літію, графіту та неодиму, що становлять до 20% світових ресурсів.
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Якщо президент США Дональд Трамп укладе угоду з Україною щодо видобутку корисних копалин або зміцнить відносини з росією, це може збільшити постачання важливих ресурсів для американських виробників, зазначають експерти.
Такий крок послабить вплив експортних обмежень Китаю, хоча й не зможе повністю їх компенсувати. Пекін має майже монопольний контроль над рідкоземельними металами, які необхідні для виробництва високотехнологічної продукції, і використовує це як важіль у тривалій торгівельній війні з США.
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«Трамп може потребувати України», — зазначила Алісія Гарсія-Ереро, головний економіст Азійсько-Тихоокеанського регіону французького інвестиційного банку Natixis у Гонконгу.
Видання зазначає, що цього місяця представники США та росії домовилися про початок переговорів щодо завершення війни в Україні, а також активно працюють над організацією зустрічі Трампа з президентом путіним. Ці кроки можуть спричинити суттєві зміни в зовнішній політиці Сполучених Штатів.
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«Запаси України становлять близько 500 000 тонн літію — речовини, необхідної для виробництва батарей, а її графітові запаси становлять 20% світових ресурсів. Країна також має значні запаси неодиму, що використовується для вітряних турбін, і ряду металів, що використовуються в телевізорах, освітленні та лазерах», — пише видання.
Окрім того, країна має великі поклади неодиму, що використовується для виробництва вітрових турбін, а також інші метали, що застосовуються в телевізорах, освітленні та лазерах.
За матеріалами:
УНН
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