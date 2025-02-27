Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою — Finance.ua

Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою Сьогодні 11:32 — Світ

Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати нафтову угоду між США та Венесуелою, підписану за часів його попередника Джо Байдена.

Про це він написав у соцмережі X.

We are hereby reversing the concessions that Crooked Joe Biden gave to Nicolás Maduro, of Venezuela, on the oil transaction agreement, dated November 26, 2022, and also having to do with Electoral conditions within Venezuela, which have not been met by the Maduro regime.… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 26, 2025

«Ми скасовуємо поступки, на які Джо Байден пішов щодо Венесуели Ніколаса Мадуро. Йдеться про угоду про транзакції з нафтою від 26 листопада 2022 року», — написав Трамп.

Він уточнив, що венесуельська сторона не виконала своєї частини угоди, йдеться про створення сприятливих умов для проведення демократичних виборів.

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Крім того, за його словами, Каракас поки що недостатньо швидко приймає венесуельських нелегальних емігрантів, яких депортують зі США.

«Тому я розпорядився, щоб неефективна та невиконана байденівська „угода про поступки“ припинила діяти з 1 березня», — зазначив Трамп.

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