Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою — Finance.ua
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Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою

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Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою
Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою
Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати нафтову угоду між США та Венесуелою, підписану за часів його попередника Джо Байдена.
Про це він написав у соцмережі X.
«Ми скасовуємо поступки, на які Джо Байден пішов щодо Венесуели Ніколаса Мадуро. Йдеться про угоду про транзакції з нафтою від 26 листопада 2022 року», — написав Трамп.
Він уточнив, що венесуельська сторона не виконала своєї частини угоди, йдеться про створення сприятливих умов для проведення демократичних виборів.
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Крім того, за його словами, Каракас поки що недостатньо швидко приймає венесуельських нелегальних емігрантів, яких депортують зі США.
«Тому я розпорядився, щоб неефективна та невиконана байденівська „угода про поступки“ припинила діяти з 1 березня», — зазначив Трамп.
За матеріалами:
suspilne.media
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