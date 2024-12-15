Українці стали більше купувати гібридні автомобілі — Finance.ua

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Українці стали більше купувати гібридні автомобілі

Технології&Авто
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Українці стали більше купувати гібридні автомобілі
Українці стали більше купувати гібридні автомобілі, Фото: freepik
У листопаді 2024 року в Україні зареєстрували близько 1,8 тис. нових та вживаних гібридних легкових авто (HEV і PHEV). Це на 5% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Частка нових авто серед гібридів склала 66%, що перевищує показник 2023 року (59%).
Лідери ринку нових гібридів:
  • Toyota RAV-4 (194 одиниці);
  • Audi Q8 (82 одиниці);
  • Toyota Camry (72 одиниці).
Серед імпортованих вживаних гібридів першість утримує Ford Fusion US (47 одиниць), а також популярністю користуються Toyota Prius (38 одиниць) і Kia Niro (36 одиниць).
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Нагадаємо, у листопаді 2024 року український автопарк поповнили 3742 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 13% менше порівняно з листопадом минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
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