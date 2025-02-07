Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування

39
Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування
Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування
Українці вважають, що підвищення цін та економічна криза є найбільшими проблемами країни протягом наступних 12 місяців. Підвищення цін бояться 33% українців, ще 32% опитаних турбує економічна криза.
Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».
Згідно з опитуванням, 27% респондентів висловили побоювання щодо посилення обстрілів, а 25% - щодо можливої подальшої окупації територій.
Водночас найбільші негативні зміни громадяни помічають у сфері економіки та політики — 80% і 62% відповідно.
Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування
Крім того, більшість українців говорять про погіршення в низці сфер життя за останній рік:
  • в економічній (80%),
  • політичній (62%) ситуації країни,
  • матеріальному становищі родини (60%),
  • згуртованості українців (55%),
  • стані здоров’я (54%).
Опитування проводили з 20 листопада до 4 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів по всій країні, крім тимчасово окупованих територій, а також 3600 людей у девʼяти регіонах (по 400 у кожному).
Для національної вибірки використовували випадковий набір мобільних номерів серед жителів України віком від 18 років. Максимальна похибка — 2,2% для загальної вибірки та 4,9% для підвибірок у регіонах.

Довідка Finance.ua:

  • Згідно з опитуванням НАЗК, майже 80% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем. На першому місці — збройна агресія росії.
  • Підприємці четвертий місяць поспіль виділяють брак робочої сили як одну з топ-3 проблем для ведення бізнесу, у грудні 2024 року ця перешкода знову очолила рейтинг.
  • Українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік.
Щоб зробити Finance.ua ще більш корисним для читачів, ми запустили невеличке опитування. 👉🏻 Ваші відповіді на кілька простих питань допоможуть нам краще зрозуміти ваші інтереси, фінансові цілі та вподобання у контенті, а відтак — робити матеріали максимально актуальними для вас.

Пройти опитування 🎤

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.