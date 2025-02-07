Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування
Українці вважають, що підвищення цін та економічна криза є найбільшими проблемами країни протягом наступних 12 місяців. Підвищення цін бояться 33% українців, ще 32% опитаних турбує економічна криза.
Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».
Згідно з опитуванням, 27% респондентів висловили побоювання щодо посилення обстрілів, а 25% - щодо можливої подальшої окупації територій.
Водночас найбільші негативні зміни громадяни помічають у сфері економіки та політики — 80% і 62% відповідно.
Крім того, більшість українців говорять про погіршення в низці сфер життя за останній рік:
- в економічній (80%),
- політичній (62%) ситуації країни,
- матеріальному становищі родини (60%),
- згуртованості українців (55%),
- стані здоров’я (54%).
Опитування проводили з 20 листопада до 4 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів по всій країні, крім тимчасово окупованих територій, а також 3600 людей у девʼяти регіонах (по 400 у кожному).
Для національної вибірки використовували випадковий набір мобільних номерів серед жителів України віком від 18 років. Максимальна похибка — 2,2% для загальної вибірки та 4,9% для підвибірок у регіонах.
Довідка Finance.ua:
- Згідно з опитуванням НАЗК, майже 80% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем. На першому місці — збройна агресія росії.
- Підприємці четвертий місяць поспіль виділяють брак робочої сили як одну з топ-3 проблем для ведення бізнесу, у грудні 2024 року ця перешкода знову очолила рейтинг.
- Українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік.
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