Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування Сьогодні 12:03

Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій — опитування

Українці вважають, що підвищення цін та економічна криза є найбільшими проблемами країни протягом наступних 12 місяців. Підвищення цін бояться 33% українців, ще 32% опитаних турбує економічна криза.

Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з опитуванням, 27% респондентів висловили побоювання щодо посилення обстрілів, а 25% - щодо можливої подальшої окупації територій.

Водночас найбільші негативні зміни громадяни помічають у сфері економіки та політики — 80% і 62% відповідно.

Крім того, більшість українців говорять про погіршення в низці сфер життя за останній рік:

в економічній (80%),

політичній (62%) ситуації країни,

матеріальному становищі родини (60%),

згуртованості українців (55%),

стані здоров’я (54%).

Опитування проводили з 20 листопада до 4 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 респондентів по всій країні, крім тимчасово окупованих територій, а також 3600 людей у девʼяти регіонах (по 400 у кожному).

Для національної вибірки використовували випадковий набір мобільних номерів серед жителів України віком від 18 років. Максимальна похибка — 2,2% для загальної вибірки та 4,9% для підвибірок у регіонах.

Довідка Finance.ua:

Згідно з опитуванням НАЗК, майже 80% населення і 76% бізнесу вважають корупцію в Україні другою серед головних проблем. На першому місці — збройна агресія росії.

Підприємці четвертий місяць поспіль виділяють брак робочої сили як одну з топ-3 проблем для ведення бізнесу, у грудні 2024 року ця перешкода знову очолила рейтинг.

Українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік.

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