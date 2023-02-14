Україна збільшить тоннажність суден, які беруть участь у зерновій ініціативі — Finance.ua

Україна збільшить тоннажність суден, які беруть участь у зерновій ініціативі Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Україна збільшить тоннажність суден, які беруть участь в зерновій ініціативі, аби збільшити обсяг експорту в поточних умовах і зменшити час простою.

Як повідомила пресслужба міністерства інфраструктури, для зернових мінімальна тоннажність зросте з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, а для олії — з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн.

У порівнянні з попереднім тижнем обсяг експорту через порти Великої Одеси збільшився на 152 тисячі тонн. Водночас продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, позаминулого — 25.

Зазначається, що тенденція до зниження суднозаходів за агроекспортом обумовлена діями росії в інспекційній зоні в Босфорі.

«Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами. У зв’язку з цим в черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 — прямують до українських портів за агропродукцією», — заявили у міністерстві.

Враховуючи, що середня кількість інспекцій вхідного флоту становить тільки 2,5 судна на добу, то збільшення обсягу слід очікувати через півтора місяця.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 732 судна, які експортували 21 мільйон тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Цей обсяг мав скласти понад 35 мільйон тонн за умов нормального функціонування «Зернової ініціативи».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.