Україна заарештувала літаки «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро» — Finance.ua

Україна заарештувала літаки «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро»

Вчора 10:13 — Фондовий ринок

Суд заарештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро» в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства «Антонов».

Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, повідомляє юридична фірма «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси держпідприємства.

«Постанову було надіслано всім компетентним органам у відповідних юрисдикціях. Отже, процедуру виконання цього забезпечувального заходу вже запущено», — зазначив агентству «Інтерфакс-Україна» старший партнер, керівник практики міжнародного арбітражу «Ілляшев та Партнери» Роман Марченко.

Згідно з рішеннями місцевої влади трьом літакам Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Волга-Дніпро» заборонено виліт із Німеччини, одному — з Канади.

Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.

«Росавіація» незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній «Волга-Дніпро», видавати сертифікати льотної придатності на «Руслани». Фактично останніми роками «Волга-Дніпро» видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій", — пояснили в юркомпанії.

Літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

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