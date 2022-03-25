"Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

"Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії"

Вчора 17:18Казна та Політика
354
"Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії""Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії"
Державне підприємство «Антонов» хоче започаткувати фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія» — відповідні рахунки для пожертв уже відкриті. Літак було знищено на аеродромі Гостомель внаслідок нападу росії на Україну.
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Там зазначили: для відновлення легендарного літака підприємство має «необхідну конструкторську та науково-технічну документацію». Проте бракує грошей.
«Ми пропонуємо заснувати міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 Мрія», — йдеться у повідомленні, до якого також прикріплені реквізити для переказу коштів. Крім того, на підприємстві наголосили, що вже звернулися за фінансовою підтримкою проєкту до:
  • керівників держав та урядів світу;
  • авіавиробників;
  • постачальників;
  • банків та фінансових установ;
  • звичайних людей.
«Колектив ДП «Антонов» вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака — як одного із символів сучасності. І розпочати відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 «Мрія», — підкреслили в компанії.
Нагадаємо, Ан-225 «Мрія» є найбільшим літаком за масою перевезення вантажів та унікальним за своїми параметрами. Більш ніж за 30 років експлуатації на повітряних лініях він засвідчив можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жодного іншого вантажного літака.
Крім того, на ньому було встановлено 240 не перекритих світових рекордів. Також літак має можливості:
  • здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів та ракет;
  • перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.