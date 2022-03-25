"Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії" — Finance.ua

"Антонов" почав збирати гроші на відновлення "Мрії"
Державне підприємство «Антонов» хоче започаткувати фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія» — відповідні рахунки для пожертв уже відкриті. Літак було знищено на аеродромі Гостомель внаслідок нападу росії на Україну.
Там зазначили: для відновлення легендарного літака підприємство має «необхідну конструкторську та науково-технічну документацію». Проте бракує грошей.
«Ми пропонуємо заснувати міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 Мрія», — йдеться у повідомленні, до якого також прикріплені реквізити для переказу коштів. Крім того, на підприємстві наголосили, що вже звернулися за фінансовою підтримкою проєкту до:
керівників держав та урядів світу;
авіавиробників;
постачальників;
банків та фінансових установ;
звичайних людей.
«Колектив ДП «Антонов» вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака — як одного із символів сучасності. І розпочати відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 «Мрія», — підкреслили в компанії.
Нагадаємо, Ан-225 «Мрія» є найбільшим літаком за масою перевезення вантажів та унікальним за своїми параметрами. Більш ніж за 30 років експлуатації на повітряних лініях він засвідчив можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жодного іншого вантажного літака.
Крім того, на ньому було встановлено 240 не перекритих світових рекордів. Також літак має можливості:
здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів та ракет;