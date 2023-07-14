Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік — Finance.ua

Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік Сьогодні 20:12 — Аграрний ринок

Україна зможе за 10 років після закінчення війни наростити виробництво агропродукції до 200 млн тонн і годувати 600 млн осіб на планеті щорічно, але для цього потрібно мати в обробітку всі 32 млн га землі, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, представляючи Стратегію розвитку українського АПК.

«Наші цілі: забезпечувати 600 млн людей на планеті харчовими продуктами, розвивати політику імпортзаміщення і до 90% споживати власну агропродукцію, підвищити конкуренцію в секторі переробки і, відповідно, переробляти 50% врожаю, розвивати ринок біометану, здобути інвестиційний портфель у $57 млн — є абсолютно реальними, але для цього нам потрібна інша точка відліку», — наводить пресслужба Мінагрополітики його виступ на конференції «Від візії до майбутнього України: початок постійного діалогу держави та бізнесу», що відбулася в Києві в середу.

Він наголосив, що багато країн відчувають дефіцит продуктів, при цьому йдеться про 350 млн осіб, і населення планети продовжує збільшуватися. При цьому кліматичні умови змінюються не в кращий бік для агросектору.

Водночас агропотенціал України значний і може зростати, зазначив заступник міністра. Однак, щоб підвищити виробництво агропродукції, Україні потрібно робити акцент на автоматизації та цифровізації всіх сільгосппроцесів, вважає Висоцький.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.