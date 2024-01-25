Україна відновила експорт цибулі в Євросоюз (інфографіка) — Finance.ua

Україна відновила експорт цибулі в Євросоюз (інфографіка) Сьогодні 21:34 — Аграрний ринок

Україна відновила експорт цибулі в Євросоюз (інфографіка)

Цінова ситуація на ринку цибулі України залишається стабільною, в той час, як у сусідніх країнах Євросоюзу відзначається зростання цін. Зокрема, в Польщі з початку 2024 року цибуля активно дорожчає і вже перевищила рівень 2023 року для цього періоду.

Про це пишуть аналітики EastFruit

В Україні ж оптові ціни на цибулю наразі вдвічі нижчі від торішніх і близькі до середніх багаторічних, становлячи близько 34 центів США за кг.

На цьому тлі Україна почала відвантажувати цибулю в Румунію. «Найімовірніше Румунія, яка раніше активно імпортувала цибулю з Молдови, переключилася на закупівлю цибулі в Україні, оскільки запаси цієї продукції в Молдові почали знижуватися, а ціни зростати», — вважає Федір Рибалко, міжнародний консультант із плодоовочевої торгівлі та логістики.

«Станом на сьогодні ціна на цибулю в Україні залишається стабільною і становить від 10 до 15 грн/кг, що еквівалентно $0,27−0,40 доларів США за кг, залежно від якості, регіону та розміру партії. Останніми тижнями на ринку з’явилося багато пропозицій про продажі дрібної цибулі та цибулі невисокої якості, що, на мій погляд, є результатом сортування продукції для експортних відвантажень і постачання в мережі супермаркетів. Ціни на таку цибулю не перевищують 7 грн/кг ($0,19)», — повідомляє Олександр Хорєв, міжнародний експерт ФАО.

Вже за півтора місяця на ринок почнуть надходити перші партії цибулі нового врожаю з південних регіонів Центральної Азії, а також з Північної Африки. Відповідно, ситуація на ринку цибулі, найімовірніше, залишиться досить динамічною щонайменше до літа 2024 року.

Нагадаємо, протягом найближчих місяців в Україні буде зберігатись тенденція на ріст вартості певної категорії продуктів. Це стосуватиметься сала, овочів та одного виду м’яса.

Рекордна вартість встановиться на сало, в той час, як найскладніша ситуація на українському ринку буде з яловичиною. А овочі щомісяця дорожчатимуть до 7%, як розповів економічний експерт Юрій Гаврилечко. Щодо овочів, то експерт прогнозує щомісячний ріст вартості до 7%.

Довідка Finance.ua:

На минулому тижні українські аграрії пропонують буряки на продаж за ціною 12−16 гривень/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Згідно з повідомленням, основною причиною такого помітного подорожчання є істотне скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку. Зокрема, багато українських фермерів наразі фактично тимчасово зупинили продажі буряків в очікуванні подальшого зростання цін.

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