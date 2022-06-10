Україна веде попередні перемовини з МВФ щодо нової програми — Finance.ua
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Україна веде попередні перемовини з МВФ щодо нової програми

Вчора 16:10Казна та Політика
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Україна веде попередні перемовини з МВФ щодо нової програмиУкраїна веде попередні перемовини з МВФ щодо нової програми
Україна вже розпочала попередні перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо нового пакету допомоги, але розробка програми буде непростою.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю Bloomberg Radio.
«Зараз ми проводимо попередню дискусію з командою МВФ, щоб мати нову програму, тому що вона нам дуже потрібна. Наразі ми вирішуємо, на якій основі їможна підготувати, тому що нам і команді МВФ дуже непросто підготувати надскладну макрофінансову структуру, макрофінансовий прогноз до кінця цього року», — сказав Марченко.
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Міністерство фінансів вважає міжнародну допомогу основним джерелом фінансування бюджетного розриву, що наростає. За словами Марченка, Київ очікує отримати від західних партнерів 4,8 млрд доларів, що втричі більше, ніж минулого місяця, але все одно менше місячної потреби в 5 млрд доларів.
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Також в інтерв’ю Марченко припустив, що ситуація із ставками для залучення коштів з продажу військових облігацій може змінитися — на противагу попередній заяві про те, що ставка залишиться фіксованою у 11% річних попри підвищення облікової ставки НБУ.
«Подивимося, як розвиватиметься ситуація далі», — сказав він. «Ми не повністю незалежні, тож будемо шукати різні сценарії».
Після того, як на аукціоні минулого тижня воєнні облігації викликали найменший інтерес, Марченко заявив, що уряд готовий покладатися на два інших джерела фінансування, щоб наповнити бюджет: міжнародну допомогу та допомогу державних банків.
За матеріалами: Економічна Правда
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