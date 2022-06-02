Голова Нацбанку: "Час розпочати обговорення нової програми з МВФ" — Finance.ua

Голова Нацбанку: "Час розпочати обговорення нової програми з МВФ"

Вчора 16:33 — Казна та Політика

Очільник Національного банку Кирило Шевченко заявив, що зараз саме час розпочати обговорення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив у ході монетарного брифінгу НБУ.

«Я б хотів зазначити, що, на нашу думку, саме зараз час розпочати обговорення нової програми з Міжнародним валютним фондом. Як завжди, у фокусі програми має бути макрофінансова стабільність та стійкість державних фінансів», — розповів Шевченко.

Він зауважив, що зараз рахунок в МВФ є одним із адміністративних інструментів, який використовується для отримання міжнародної допомоги.

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«Це не є часткою програми — це фінансовий інструмент, за допомогою якого Україна отримує гроші від міжнародний партнерів», — підкреслив Шевченко. Він додав, що наразі вже є країни, які ухвалили рішення щодо передачі Україні частини свої спеціальних прав запозичення (СПЗ), і є частина країн, де це ще обговорюється.

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