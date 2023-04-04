Україна потребує 1,5 млрд доларів для пріоритетного розмінування сільськогосподарських земель — Finance.ua

Україна потребує 1,5 млрд доларів для пріоритетного розмінування сільськогосподарських земель Сьогодні 07:01 — Казна та Політика

Україна потребує 1,5 млрд доларів для пріоритетного розмінування сільськогосподарських земель

За даними державних органів, близько 30% території України, а саме 174 тис. км2, є потенційно небезпечними через замінування. Водночас Міністерство оборони України налічує 349 імовірно забруднених та забруднених територій, на половині яких розташовуються землі сільськогосподарського призначення.

Очевидно, що така складна ситуація із замінуванням земель ставить суттєву загрозу роботі аграрного бізнесу, створює ризики для життя аграріїв, призводить до втрати інвестицій та можливостей для модернізації агросектору.

Ці питання обговорили учасники зустрічі Комітету безпеки та захисту бізнесу Європейської Бізнес Асоціації на тему «Аграрний бізнес та розмінування земель: виклики та перспективи», що відбулась 30 березня за участі Мінекономіки, Мінагрополітики, Міноборони, Укроборонпрому, представників бізнесу.

Щодня спеціальні служби обстежують близько 70 га землі. Зокрема, проводиться оперативне реагування на вибухонебезпечні предмети в житлових зонах, на об’єктах критичної інфраструктури, господарського призначення, до цих робіт залучаються урядові підрозділи — ДССТ, ДСНС, Нацгвардія, Нацполіція — та гуманітарне розмінування, яке передбачає повне усунення усіх ризиків з гарантією якості розмінування, що виконується неурядовими сертифікованими операторами.

Сьогодні до гуманітарного розмінування залучені 144 групи неурядових організацій загальною чисельністю близько 600 фахівців, що працюють на всіх територіях, окрім зони ведення бойових дій та прилеглих до лінії зіткнення територій. Гуманітарне розмінування розпочинається з нетехнічного обстеження території, визначення небезпечних ділянок, безпосереднє розмінування після ідентифікації місць уражень, зовнішній контроль якості.

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Фактично забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданих 174 тис. км2, однак ідентифікація безпосередньо небезпечних ділянок є тривалим та дороговартісним процесом. Щоб прискорити етап нетехнічного обстеження вже зараз Мінекономіки разом з Мінагрополітики та програмою ПРООН проводять пілотний проєкт у Київській області з використанням сучасних дронів для обстеження територій. Орієнтовна вартість нетехнічного обстеження одного гектару може складати 5-7 тис грн, однак в умовах високого попиту і недостатньої кількості спеціалістів вартість розмінування гектару може перевищувати вартість самої землі.

Змінити цю ситуацію можна завдяки збільшенню кількості операторів та фахівців на ринку протимінної діяльності. На створення оператора протимінної діяльності потрібно мінімум пів року — 4 місяці (400 годин) навчання саперів та 2-3 місяці сертифікації компанії. Ситуація уповільнюється через те, що наразі в Україні тільки два органи надають відповідну сертифікацію — при Міноборони та ДСНС — і тільки три центри проводять навчання саперів. Орієнтовна вартість обладнання однієї групи саперів з 10 людей — 100-150 тис. доларів. Незабаром в Україні може з’явитися ще 40 компаній-операторів протимінної діяльності, адже саме стільки фахівців наразі проходять сертифікацію та навчання.

Наразі в міжвідомчій робочій групі з розмінування, яка координується Мінекономіки, пріоритетним планом визначено 470 тис. га потенційно забруднених земель сільськогосподарського призначення — в першу чергу, заходи з обстеження відбуватимуться на землях, де вирощуються овочеві культури, друга черга — рілля та зернові культури, третя — усі інші землі сільськогосподарського призначення. Збір інформації ведеться через обласні військові адміністрації, які мають власні дані, а також збирають інформацію від аграріїв. Водночас, тільки пріоритетне розмінування с/г земель вартуватиме близько 1,5 млрд доларів, за даними Світового банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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