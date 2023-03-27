Вартість посівної-2023 на 50% вища порівняно з попереднім роком — Finance.ua
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Вартість посівної-2023 на 50% вища порівняно з попереднім роком

Казна та Політика
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В цьому році відбулось стрімке зростання вартості посівної на 45-50% у порівнянні з минулим роком. Знизились доходи фермерів, тому використання добрив, через ціни та дефіцит, теж за прогнозами впаде на 60%.
Про це повідомила віце-президентка НААН Ануш Балян, пише ukragroconsult.com.
«Мінеральні добрива зростуть у ціні вдвічі, засоби захисту рослин — на 15-20%. Суттєво підскочила і вартість логістики, а це теж прямі витрати сільгоспвиробників», — зазначила Ануш Балян.
Вона додала, що через значний розрив між світовими та внутрішніми цінами на продукцію, аграрії недоотримують кошти, необхідні на закупівлю насіння, добрив, пального, інших ресурсів.
«Використання добрив, через драконівські ціни та дефіцит, теж, за прогнозами, впаде на 60%. Це нищівний удар по врожайності та якості», — зауважила експертка.
За матеріалами:
Finance.ua
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