Україна почала готувати підземні сховища газу до сезону закачування - "Нафтогаз" — Finance.ua
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Україна почала готувати підземні сховища газу до сезону закачування - "Нафтогаз"

Вчора 07:05Енергетика
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Україна почала готувати підземні сховища газу до сезону закачування - "Нафтогаз"Україна почала готувати підземні сховища газу до сезону закачування - "Нафтогаз"
Компанія «Укртрансгаз» розпочала підготовку підземних газосховищ до нового сезону закачування газу.
Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України» у Telegram.
«Опалювальний сезон 2021/22 добігає кінця. І наприкінці березня уктрансгазівці розпочали підготовку до нового сезону закачування газу», — йдеться в повідомленні.
Вже три українських підземні сховища газу зупинили відбір та увійшли у нейтральний період, розповіли у компанії, додавши, що у цей час проводяться профілактичні роботи та ремонти.
«Планується, що до кінця квітня у нейтральний період буде переведено всі українські ПСГ», — зазначила прес-служба.
Також повідомляється, що робота двох підземних сховищ газу зупинена через бойові дії — це Краснопопівське на Луганщині та Олишівське на Чернігівщині. Розпочати профілактичні роботи тут не можна, адже залишається ризик для персоналу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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