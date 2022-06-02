Україна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економіки — Finance.ua
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Україна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економіки

Вчора 15:03Казна та Політика
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Україна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економікиУкраїна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економіки
Україна отримає від Євросоюзу 330 млн євро в межах Програми ЄС з підтримки України в надзвичайних ситуаціях. Ці кошти розраховані на підтримку населення, яке постраждало внаслідок війни росії проти України, а також сприятимуть зміцненню стійкості країни.
Відповідну угоду підписали віцепрем‘єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та заступник генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.
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«Екстрений пакет допомоги є важливим кроком для підтримки українців в умовах війни. Об’єднуємо зусилля для полегшення страждань українських громадян та посилення стійкості України для протистояння повномасштабній війні росії», — прокоментувала Стефанішина.
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Зокрема, кошти розраховані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, малих сільськогосподарських господарств, громадянського суспільства та ЗМІ, відновлення цивільної і транспортної інфраструктури, підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.
Ці кошти надаються з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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