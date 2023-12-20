Україна отримала від ЄС 150 мільйонів євро на відбудову — Finance.ua

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Україна отримала від ЄС 150 мільйонів євро на відбудову

Казна та Політика
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Україна отримала від ЄС 150 мільйонів євро на відбудову
Україна отримала від ЄС 150 мільйонів євро на відбудову
Сьогодні, 20 грудня, Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Залучені кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми „Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)“», — сказано в повідомленні.
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Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень
Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року.
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Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що попри зниження фінансової підтримки для України, кошти все ж будуть надходити.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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