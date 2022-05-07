Україна несе мільярдні збитки щомісяця від окупації ЗАЕС — експерт — Finance.ua

Україна несе мільярдні збитки щомісяця від окупації ЗАЕС — експерт

Вчора 04:09 — Особисті фінанси

Україна несе мільярдні збитки щомісяця від окупації ЗАЕС — експерт

Від окупації Запорізької атомної електростанції Україна щомісяця несе мільярдні збитки за рахунок зменшення експорту електроенергії та компенсування дефіциту атомної енергетики тепловою.

Таку думку в коментарі УНН висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Ми ж могли би цю електроенергію експортувати. Крім того, дефіцит атомної енергетики треба компенсувати тепловою генерацією: газовою чи вугільною. А це вже дорожче. Тому Україна несе мільярди гривень збитків кожен місяць від захоплення ЗАЕС», — зазначив фахівець.

Також експерт запевнив, що переведення ЗАЕС на мінімальний рівень потужності не спричинить дефіциту електроенергії в країні.

«У теперішньому режимі, у якому зараз функціонує економіка, коли йде скорочення виробництва та споживання, Україна впорається і без Запорізької АЕС, дефіциту електроенергії не буде. Але в разі припинення бойових дій варто відновлювати економіку, а значить — збільшувати обсяги виробництва електроенергії. За таких умов робота ЗАЕС критично важлива. Наприклад, я собі не можу уявити, як відновлювати промисловість України без цієї електростанції — найбільшої в Європі», — вказав Омельченко.

Окрім того, він зазначив, що Україна має діяти рішуче проти компанії «Росатом» за активне супроводження і підтримку окупації електростанції. Він переконанний, що це акт тероризму, за який треба виключати із МАГАТЕ, забороняти діяльність, а співробітників оголошувати в міжнародний розшук.

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