Україна і 7 країн приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна і 7 країн приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі

Казна та Політика
183
Україна і 7 країн приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
Україна і 7 країн приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
Вісім країн, серед яких і Україна, приєдналися до останнього пакета санкцій Європейського союзу проти білорусі.
Про це повідомляє Європейська рада.
«Рада додала 38 фізичних і 3 юридичних особи до списку фізичних і юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що мова йде про пакет санкцій ЄС проти білорусі, який запровадили 3 серпня цього року.
Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради.
Місце для вашої реклами
«Вони стежитимуть за тим, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський союз бере до відома це зобов’язання і вітає його», — додали у Єврораді.
Читайте також
Раніше видання Politico писало, що санкції Європейського союзу проти білорусі стосуватимуться товарів подвійного призначення та авіазапчастин. За словами дипломатів ЄС, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб.
Вже 3 серпня Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти білорусі у зв’язку з незаконним вторгненням росії в Україну та у відповідь на причетність Мінська до агресії.
Читайте також
Нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо росії та білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через білорусь.
Ці заходи поширюють заборону експорту до білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу білорусі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.